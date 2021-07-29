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محافظ المهرة يتفقد سير العمل في مشروع الجابيونات بالغيضة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 يوليه 2021

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تفقد محافظ المهرة محمد علي ياسر، اليوم، سير العمل في مشروع الجابيونات بوادي الجزع بمديرية الغيضة.

 

واستمع المحافظ من الجهة المنفذة للمشروع إلى المشاكل والصعوبات التي واجهة سير العمل في المشروع خاصة بعد السيل الكبير الذي شهده وادي الجزع أثناء فترة عيد الأضحى المبارك.

 

ووجه المحافظ بسرعه إنجاز مشروع الجابيونات من أجل حماية مدينة الغيضة من دخول السيول إليها والحفاظ على الأراضي الزراعية.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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