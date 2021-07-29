وزير الزراعة يبحث مع مدير منظمة الاغذية والزراعة (الفاو) التعاون المشترك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

بحث وزير الزراعة والري والثروة السمكية سالم السقطري، اليوم، مع مدير عام منظمة الاغذية والزراعة (الفاو) الدكتور شو دونيو، سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية التعاون المشترك بين بلادنا والمنظمة.



واكد الوزير السقطري خلال اللقاء على هامش مشاركته وترأسه وفد اليمن إلى القمة التحضيرية لقمة النظم الغذائية المنعقدة في روما خلال الفترة من 26 وحتى 28 يوليو الجاري، على اهمية ربط مشاريع الاغاثة الانسانية والمشاريع التنموية ودعم قطاعي الزراعة والأسماك في اليمن نظراً لأهميتهما في تقليص حالات انعدام الأمن الغذائي ضمن الفئات الأشد ضعفا.

حضر اللقاء وكيل الوزارة لقطاع الري واستصلاح الأراضي احمد الزامكي ،و سفيرة اليمن والمندوبة الدائمة لدى المنظمات والوكالات الأممية في روما اسمهان الطوقي.