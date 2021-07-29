شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 يوليه 2021

الخليج 365 ـ خاص

نشرت السلطات الصحة مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية.



وذكرت اللجنة الوطنية العليا لمكافحة وباء كورونا أنه تم تسجيل (15) حالات إصابة مؤكدة، والتي جاءت على النحو التالي:

(8) عدن

(4) حضرموت

(2) المهرة

(1) تعز

ولفتت اللجنة إلى أنه تم تسجيل (3) حالات شفاء جميعها من محافظة حضرموت.

وأضافت عبر حسابها على موقع تويتر أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة لهذا اليوم، مشيرة إلى أنه تم إجراء (2702) فحص اليوم

وبذلك يصبح إجمالي الحالات المؤكدة (7042) منها (1374) وفاة و(4171) تعاف