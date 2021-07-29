توقيع اتفاقية لصرف مرتبات موظفي الصحة في عدن عبر البريد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

وقعت منطقة بريد عدن، ومكتب وزارة الصحة العامة والسكان في عدن، اليوم، اتفاقية لصرف مرتبات موظفي الصحة في عدن عبر مكاتب البريد المنتشرة في عموم مناطق ومديريات العاصمة المؤقتة عدن، وذلك ابتداءاً من أغسطس القادم.



ويأتي ذلك في إطار جهود قيادتي وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ممثلة بالوزير الدكتور نجيب العوج، والسلطة المحلية بمحافظة عدن ممثلة بالمحافظ أحمد لملس، لاستعادة الدور الريادي للهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي من خلال تقديم خدماتها المالية بكل سهولة ويسر وتوفير للوقت والجهد لكافة المستفيدين من خدمات مكاتب البريد.

كما تأتي الاتفاقية التي وقعها عن منطقة بريد عدن مديرها لمياء مجور، وعن مكتب الصحة في عدن مديره الدكتور علي عبدالله صالح، بالتزامن مع إدخال هيئة البريد خدمة الحسابات الجارية كإحدى الخدمات المالية المقدمة لموظفي الجهاز الحكومي للاستفادة من الامتيازات التي توفرها خدمة الحسابات الجارية.