شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اجتماع في عدن يناقش احتياجات مراكز العزل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

ناقش اجتماع عقد، اليوم، بوزارة الصحة العامة والسكان، في العاصمة المؤقتة عدن، احتياجات مراكز العزل وتقييم أداء اللجنة الإشرافية على المراكز.



واستعرض الاجتماع برئاسة وكيل وزارة الصحة لقطاع الطب العلاجي رئيس اللجنة الدكتور شوقي الشرجبي، مهام اللجنة، واحتياجات وتنظيم العمل في مراكز العزل في عموم المحافظات، ودور اللجنة في تنفيذ الشق الطبي في استقبال العائدين من الهند بدفعاتهم الاربع وتقديم الخدمات والرعاية الطبية اللازمة لهم في مركز الإيواء الذي خصص لهم.

وناقش الاجتماع خطة الوزارة في رفع الجاهزية في القطاعات الصحية لمجابهة الموجة الثالثة من جائحة كورونا.