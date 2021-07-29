القوات المشتركة تكبد المليشيات خسائر فادحة إثر كسر هجوم لها بحيس في الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 يوليه 2021

الخليج 365 ـ الحديدة

كبدت القوات المشتركة، الخميس 29 يوليو /تموز 2021، مليشيا الحوثي خسائر فادحة إثر كسر هجوم لها على حيس جنوب الحديدة.



وذكر مصدر عسكري، أن القوات المشتركة خاضت اشتباكات عنيفة وتمكنت من كسر هجوم حوثي من جهة مفرق سقم جنوب حيس بكل صلابة وإستبسال.

وأكد المصدر، أن القوات المشتركة وجهت ضربات محكمة للعناصر الحوثية، أوقعت عددا من عناصرها بين قتيل وجريح.

وتتوالى الضربات الموجعة التي تتلقاها المليشيات الحوثية على أيدي القوات المشتركة في مختلف جبهات القتال بمحافظة الحديدة، جراء خروقاتها المتواصلة وتصعيدها العسكري للهدنة الأممية