شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الخدمة المدنية بسيئون تشيد بالانضباط الوظيفي بعد إجازة عيد الاضحى والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكملت لجنة مراقبة وتقييم الانضباط الوظيفي بمكتب الخدمة المدنية والتأمينات بوادي وصحراء حضرموت نزولاتها الميدانية للمكاتب التنفيذية والخدمية، لمتابعة وتقييم الانضباط الوظيفي عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك للعام الجاري 1442هجرية.



وأوضح مدير مكتب الخدمة المدنية والتأمينات إبراهيم الهدار، إن نسبة الدوام باليوم الأول بلغت 96.4%، وفي اليوم الثاني 97.23%، فيما بلغت نسبة الانضباط الوظيفي في اليوم الثالث 98.3%، مشيدا بالانضباط والالتزام لموظفي المكاتب التنفيذية.