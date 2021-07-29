اجتماع صحي بعدن يناقش نتائج التحصين ضد فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

ناقش اجتماع صحي عقد، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة مدير مكتب الصحة العامة والسكان الدكتور علي عبدالله صالح، نتائج التحصين الصحي ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتقييم أداء الفرق المنفذة.



واستعرض الاجتماع الذي ضم مدراء مكاتب الصحة ومنسقي التحصين ومدير التحصين الصحي الموسع بمحافظة عدن فيصل الصاعدي، ومدخلي البيانات بعموم مديريات عدن ، الصعوبات والعراقيل التي واجهت الفرق المنفذة للتحصين، وكذا المشكلات التي تعترض اصدار الروابط للشهادات الإلكترونية ووضع الحلول والإجراءات اللازمة لها بما يؤدي الي تسهيل الحصول عليها للمطعمين وخصوصاً المغتربين.

وشدد مدير صحة عدن، على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد والبحث الجاد عن المخارج العملية المسيرة للعمل.