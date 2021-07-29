شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس مجلس النواب يصل مدينة المكلا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

وصل رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، اليوم، ومعه نائب رئيس المجلس المهندس محسن باصرة ، وعضو المجلس حسين السوادي، إلى مدينة المكلا بمحافظة حضرموت.



وكان في استقباله لدى وصوله، محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج البحسني، ووكلاء المحافظة والوكلاء المساعدين والقيادات العسكرية والامنية ومدراء المكاتب التنفيذية بالمحافظة.

وسيلتقي رئيس مجلس النواب، قيادات السلطة المحلية وتلمس احوال المواطنين.