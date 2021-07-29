محافظ المهرة يدشن حملة توعوية للحفاظ على الثروة السمكية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 يوليه 2021

دشن محافظ المهرة محمد علي ياسر، اليوم، الحملة التوعوية بأهمية الحفاظ على الثروة السمكية تحت شعار (معا لحماية ثروتنا).



وأشاد المحافظ، بجهود فرع الهيئة العامة للمصائد السمكية في تنفيذ عدد من الحملات لمنع الجرف العشوائي للثروة السمكية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية..مؤكدا دعم السلطة المحلية لجهود الحفاظ على الثروة السمكية من الصيد العشوائي وتنظيمه للحد من الاستنزاف للثروة البحرية.

من جانبه أوضح رئيس فرع هيئة المصائد السمكية المهندس عبدالناصر كلشات، إن الحملة تشمل الملصقات التوعوية في جميع مراكز الإنزال السمكي على طول الشريط الساحلي بالمحافظة، ورفع الوعي لدى الصيادين بأهمية الحفاظ على الثروة السمكية.