أسر مجموعة حوثية في مديرية رحبة بمحافظة مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 يوليه 2021

الخليج 365 ـ مأرب

وقعت مجموعة حوثية مسلحة شمال محافظة مارب أسرى بيد القوات الحكومية وقبائل مراد.



وأكدت مصادر قبلية أن القوات الحكومية وقبائل مراد خاضت مواجهات عنيفة ضد الميليشيا في جبهة المشيريف بمديرية رحبة، استخدم فيها مختلف أنواع الأسلحة واستمرت لأكثر من خمس ساعات وتمكنت خلالها من أسر مجموعة كاملة مع قائدها.

وذكرت المصادر ذكرت أن رجال قبائل مراد أسروا عددا من مسلحي الحوثي مع القائد الذي يتزعمهم ويدعى، "احمد قاسم حسن النافوذه".