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الخارجية الأمريكية: الحوثيون لم يظهروا رغبة في الانخراط بالحل السياسي

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اليمن العربي ـ عدن 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الخارجية الأمريكية: الحوثيون لم يظهروا رغبة في الانخراط بالحل السياسي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 يوليه 2021

الخليج 365 ـ عدن

أكد وزير الخارجية الأمريكي، بلينكن أن أميركا ودول المنطقة توصلت إلى عدم رغبة الحوثيين بالانخراط في الحل السياسي.

 

وقال، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، 29/تموز/2021: الحوثيون لم يظهروا رغبة في الانخراط بالحل السياسي.

 

وأضاف: نركز على الجهود الدبلوماسية لإنهاء الصراع في #اليمن وعلى الحوثيين الانخراط في المسار الدبلوماسي.

 

وبينما يتعقد الحل السياسي، تشهد جبهات القتال في مأرب والبيضاء تصاعدا بشكل غير مسبوق منذ أشهر

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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