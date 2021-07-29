شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قوات الجيش تعلن السيطرة على مناطق جديدة بمأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 يوليه 2021

الخليج 365 ـ خاص

أكدت مصادر عسكرية اشتداد المعارك بين الجيش الوطني مسنودا برجال القبائل ومسلحي جماعة الحوثي جنوبي مأرب.



وذكرت المصادر أن المعارك تتركز في منطقة بقثة التابعة لمديرية رحبه، عقب صد هجوم واسع لمليشيا الحوثي.

ولفتت إلى أن قوات الجيش شنت هجوما معاكسا تمكنت خلاله من استعادة السيطرة على مواقع جديدة في المنطقة ذاتها، مشيرة إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا.

وتخوض قوات الجيش الوطني للأسبوع الثالث معارك عنيفة ضد جماعة الحوثي في الجبهات الجنوبية، تمكنت خلالها من تحرير مركز مديرية رحبة ومواقع أخرى في جبل مراد