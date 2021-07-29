مارب تستعيد الانترنت بعد انقطاع

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يزيد بن سلمان - شبوة - عادت خدمات الانترنت الى محافظة مأرب اليوم الخميس ، بعد انقطاع استمر لايام.

وأكد سكان محليون، عودة خدمة الإنترنت إلى محافظة مأرب (شرقي اليمن)، بعد انقطاع دام قرابة يومين.

ووفقا للسكان، فقد عادت خدمة الإنترنت الأرضي إلى محافظة مأرب، بعد إصلاح قطع في كابل الألياف الضوئية بمنطقة "العليب" في حضرموت.

ويأتي هذه الانقطاع بعد انقطاع مماثل الأسبوع الماضي دام عدة أيام.