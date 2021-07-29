الرئيس هادي يعود من الولايات المتحدة الامريكية

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يزيد بن سلمان - شبوة - عاد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، اليوم الخميس الى العاصمة السعودية الرياض قادما من الولايات المتحدة الامريكية عقب رحلة علاج استمرت لشهر. وذكرت مصادر متطابقة أن الرئيس هادي وصل ظهر اليوم إلى مطار خالد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض، قادماً من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث كان يتلقى العلاج". وفي السادس والعشرين من يونيو الماضي غادر الرئيس هادي إلى الولايات المتحدة الأمريكية لإجراء فحوصاته الدورية حسب وكالة سبأ الرسمية

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