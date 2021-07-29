كلشات يستقبل قيادة مفوضية كشافة المهرة لمناقشة الخطة الكشفية القادمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 يوليه 2021

الخليج 365 - المهرة

استقبل وكيل محافظة المهرة لشؤون الشباب الأستاذ بدر سالم كلشات، اليوم، بمكتبه، قيادة مفوضية الكشافة والمرشدات بمحافظة المهرة، للإطلاع على جهود الكشافة ومناقشة الخطط والبرامج الكشفية القادمة، والوقوف على الإشكاليات والعوائق لعمل المفوضية.



وفي اللقاءه أشاد الوكيل كلشات بالجهود الكبيرة التي تقدمها المفوضية لخدمة المجتمع وبدورها البارز في الأنشطة والفعاليات الشبابية والرياضية والاجتماعية والاستغلال الإيجابي للطاقة الشبابية في المحافظة، مؤكداً على أهمية العمل الكشفي بالمحافظة الرديف لجهود السلطة المحلية بالمحافظة.

من جانبه قدم قائد مفوضية الكشافة والمرشدات في المحافظة القائد محمد علي رزق، الشكر والتقدير لقيادة السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بمعالي الأستاذ محمد علي ياسر، على ماتقدمه من دعم معنوي ومادي للمفوضية.. وزف التهاني والتبريكات للسلطة المحلية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقدم القائد محمد علي رزق شرحًا مفصلًا حول الخطط التي تم إعدادها للرقي بالعمل الكشفي.. مطالبًا بإعادة اعتمادات الكشافة التي تعتبر حافزًا ماديًا للمفوضية ومنتسبيها.