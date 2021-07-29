تعرف على آخر تطورات الوضع الوبائي بساحل حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 يوليه 2021

الخليج 365 - المكلا

أصدرت اللجنة الفنية لمكافحة فيروس كورونا، التابعة لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت، آخر تطورات الوضع الوبائي بساحل المحافظة ليوم الأربعاء.



وفيما يلي ننشر نص البيان نقلا عن "منصة وعي"، كما ورد:

بلغ اجمالي الحالات المؤكدة بمرض فيروس كورونا COVID-19 حالتين موزعة كالتالي:

حالة من مديرية المكلا

الحالة 1 لذكر يبلغ من العمر 41 عام من منطقة الكود.

حالة وافدة من محافظة صنعاء.

الحالة 2 لذكر يبلغ من العمر 70 عام.

الحالات النشطة 12

9 حالات تتلقى العلاج والرعاية الصحية اللازمة والمتابعة من قبل فرق الاستجابة السريعة في المنزل وهم بحالة صحية جيدة

3 حالات تتلقى العلاج والرعاية الصحية اللازمة في مركز العزل بمستشفى ابن سينا