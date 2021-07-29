شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل مواطن في مديرية شبام وإصابة آخر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 يوليه 2021

الخليج 365 - سيئون

قتل مواطن بمنطقة جعيمة مديرية شبام يوم أمس، وأصيب آخر في حادثتين منفصلتين بمنطقة جعيمة.



وقالت مصادر إن أحد أبناء ال عبدالعزيز يدعى (ف - س - ب - ع) يعمل في طوارئ كهرباء شبام وأثناء نزوله مع طاقم الطوارئ لخلل في الكهرباء تم إطلاق النار عليه من سيارة هايلوكس أدت لمقتله.

وفي حادثة أخرى في منطقة الفرط بجعيمة في مديرية شبام اصيب المواطن (ع - م - ب - ك) باصابات متوسطة في ظروف غامضة.