محافظ المهرة يوفر مروحية لنقل المرضى العالقين بمنطقة "شحيك"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 يوليه 2021

الخليج 365 - المهرة

استجاب محافظ محافظة المهرة معالي الأستاذ محمد علي ياسر، إلى مناشدة السلطة المحلية بمديرية المسيلة بتوفير طائرة مروحية لنقل المرضى العالقين بمنطقة شحيك بوادي المديرية.



حيث وصلت، اليوم، طائرة مروحية إلى المديرية لنقل أربع حالات مرضية عالقة بمنطقة شحيك بوادي المسيلة جراء السيول المتواصلة التي تشهدها المديرية هذه الأيام، وكان في استقبالها مدير عام مديرية المسيلة الأستاذ فضل صلاح الدحيمي، ورئيس لجنة التخطيط والتنمية بالمجلس المحلي، ومدير مكتب الصحة والسكان بالمديرية الأستاذ طائع ابوبكر باعباد.

وعبّر مدير عام مديرية المسيلة الأستاذ فضل الدحيمي، والأمين العام للمجلس المحلي بالمديرية الأستاذ عبدالرحمن عبدالله باعباد، عن جزيل شكرهم وتقديرهم لمعالي محافظ المحافظة على استجابته لنداء الواجب، وجهوده المتميزة والملموسة في شتى المجالات، لاسيما في الجوانب الإنسانية، ويتجلى ذلك في توفير طائرة مروحية بشكلًا عاجل لنقل المرضى العالقين، كما قدموا جزيل الشكر لقيادة المنطقة العسكرية الأولى على استجابتها لمناشدة معالي المحافظ، ولطاقم الطائرة، ولمدير مكتب الصحة والسكان بالمديرية والمسعفين والمرافقين لهم.

من جانب آخر قدمت السلطة المحلية بالمديرية مواد غذائية للعمال المتطوعين من مناطق مركز "بن قرة" لفتح طريق "عكد" التي تعرضت للخراب مؤخرًا جراء الأمطار والسيول، وأيضاً تم رفد مركز "القلعنة" بمسعف طبي، بالإضافة إلى كميات من الأدوية الإسعافية، وسيارة خاصة، وذلك من خلال طريق البادية وصولًا إلى منطقة القلعنة، وكذلك رفد مركزي "بزون" و"دحسويس" بمواد طبية إسعافية عن طريق منطقة "شحيك" من خلال المروحية التي نقلت العالقين، وذلك بسبب تفشي بعض الأمراض والأوبئة هناك.

وعبّر مشائخ وأعيان وادي المسيلة عن بالغ شكرهم وتقديرهم لمحافظ محافظة المهرة معالي الأستاذ محمد علي ياسر، وللسلطة المحلية بمديرية المسيلة ممثلة بالأستاذ فضل صلاح الدحيمي مدير عام المديرية، ولمدير مكتب الصحة والسكان بالمسيلة الأستاذ طائع ابوبكر باعباد، ولكافة الأخوة الذين ساهموا بنقل العالقين من وادي المسيلة.