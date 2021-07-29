عودة خدمة الانترنت إلى مدينة مأرب بعد إصلاح الكابل

المنامة - ياسر ابراهيم - عادت خدمة الإنترنت، اليوم الخميس، إلى مدينة مأرب، بعد يوم من توقفها نتيجة عمل تخريجي.



وقال سكان محليون، إن خدمة الإنترنت الأرضي عادت إلى محافظة مأرب، بعد إصلاح قطع في كابل الألياف الضوئية بمنطقة "العليب" في حضرموت.



وكانت خدمة الانترنت السلكي انقطعت عن محافظة مأرب، الأربعاء، إثر عمل تخريبي طال كابل الألياف الضوئية بمحافظة حضرموت شرق البلاد.



وتعاني المحافظة من انقطاع متكرر للخدمة وضعفها في غالبية الأوقات دون وضع حلول للمشكلة المستمرة منذ سنوات.



ويؤكد مختصون أن تحكم مليشيا الحوثي بخدمة الاتصالات والانترنت وعجز الحكومة الشرعية عن وضع حل لذلك يضاعف من معاناة المواطنين ويهدد أعمال الكثير من الذين يعتمدون بشكل كلي في أعمالهم على خدمة الانترنت.



