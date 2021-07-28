دورة تدريبية بتعز للكوادر الصحية حول السياسة العلاجية للملاريا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

بدأت في محافظة تعز، اليوم، دورة تدريبية للكوادر الصحية حول السياسية العلاجية للملاريا، ينظمها البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.



وتهدف الدورة إلى تعريف المشاركين بالمحاور العلمية المتصلة بالملاريا والتعريف بها وأطوارها وطرق تشخيصها وعلاجها والوقاية منها، إضافة إلى طرق العدوى وآخر المعلومات المحدثة عن علاج الحالات الغير معقدة وعلاج الملاريا في حالات الحمل وإدارة الحالة والإحالة الطبية والعلاج الوقائي.

وحث مدير عام مكتب الصحة والسكان بمحافظة تعز الدكتور راجح المليكي، المشاركين على استلهام مفردات الدورة والاستفادة من المعلومات الطبية في مجال مكافحة الملاريا .. داعيا الجميع إلى نقل المعارف إلى أكبر عدد من العاملين بهذا المجال.

الدورة تأتي في إطار برنامج تدريبي موسع يستهدف تدريب الكادر الصحي في المحافظة.