دولة الامارات تتضامن مع المملكة السعودية في كل ما يحفظ أمنها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

أكدت دولة الإمارات، مساء الأربعاء، تضامنها الكامل مع السعودية ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها.



وأعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران استهداف المناطق والأعيان المدنية في منطقة جازان في المملكة العربية السعودية بطائرتين مسيرتين مفخختين وأربعة صواريخ باليستية اعترضتها ودمرتها الدفاعات الجوية لقوات التحالف العربي.

وأكدت دولة الإمارات في بيان لـ "وزارة الخارجية و التعاون الدولي" أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي، واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وحثت الوزارة المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفا فوريا وحاسما لوقف هذه الأعمال العدوانية المتعمدة و الممنهجة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية يعد دليلا على سعي هذه المليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية و الوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ و أن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديدا لمنظومة الأمن و الاستقرار فيها.