إجراء عملية فصل التوأم الطفيلي اليمني عائشة غدًا بمستشفى الملك عبدالله

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 يوليه 2021

تجرى يوم غد الخميس، بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني السعودي، عملية فصل التوأم الطفيلي اليمني عائشة أحمد سعيد محيمود.



وأوضح المستشار بالديوان الملكي رئيس الفريق الطبي والجراحي الدكتور عبدالله الربيعة، ان العملية الجراحية ستستغرق قرابة 8 ساعات ونصف، وتُجرى على ثمان مراحل، ويشارك فيها 25 طبيبًا وأخصائيًا إلى جانب الفنيين وكوادر التمريض.

وأضاف الدكتور الربيعة أن التوأم الطفيلي هو عبارة عن طفل مكتمل مع وجود حوض وأطراف سفلية إضافية مزدوجة ومتطفلة على التوأم عائشة وتشترك معها في منطقة الحوض، كما أن هناك عيوبًا خَلقية واشتراك في الجهاز البولي والتناسلي السفلي.