نائب الرئيس يجري اتصالاً هاتفياً برئيس مجلس النواب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

أجرى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم، اتصالاً هاتفياً برئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، للاطلاع على المستجدات والجهود المبذولة لاستئناف أعمال المجلس.



وأشاد نائب رئيس الجمهورية بالجهود المبذولة من هيئة رئاسة المجلس، مشيراً في هذا الجانب للدعم الكبير للأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية والمواقف الصادقة والداعمة لليمن وجهود إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة ومؤسساتها.

وأكد نائب الرئيس، حرص قيادة الشرعية بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية على انعقاد المجلس وممارسة سلطاته الدستورية الرقابية والتشريعية، بما يساعد في جهود استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب وهزيمة المشروع الإيراني.

ونوه نائب الرئيس، بأهمية الدور الرقابي والتشريعي للبرلمان، خاصة في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها بلادنا جراء استمرار المليشيات الإرهابية الحوثية في انقلابها الدموي واستيلائها على الدولة ونهب مقدراتها وانتهاكاتها وجرائمها المتواصلة بحق أبناء شعبنا اليمني وتدمير الاقتصاد، لافتاً إلى الدور الذي سيساهم به المجلس في تنفيذ مهامه المختلفة.

من جانبه، أكد رئيس مجلس النواب، حرص النواب على القيام بمهامهم الدستورية، مشيراً إلى دور هيئة رئاسة المجلس والمساعي الحثيثة لاستئناف مهام البرلمان.