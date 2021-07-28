معلمو مدارس اللاجئين بلحج يشكون مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 يوليه 2021

الخليج 365 ـ لحج

أكد معلمو مدارس اللاجئين في محافظة لحج (جنوبي اليمن)، تعرضهم للابتزاز والاستهانة بحقوقهم، لصالح جهات داخل مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة في عدن وصنعاء.



جاء ذلك في مناشدة رفعها المعلمون إلى وزيري التخطيط والتعاون الدولي، والشؤون الاجتماعية والعمل، بالإضافة إلى محافظ لحج اللواء أحمد عبدالله تركي، دعو فيها إلى الضغط على مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة بعدن بسرعة صرف مرتباتهم المتوقفة منذ مايو الماضي بدون مبرر.

وقالوا، إن توقف مرتباتهم يعد ابتزازاً واستهانة بحقوقهم الغرض منها إجبارهم على القبول بتخفيضها لصالح جهات داخل مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة في عدن وصنعاء، علاوة على تحويل مرتباتهم إلى الريال اليمني بدلاً من الدولار الأمريكي المقرر الصرف به.

وذكر المعلمون أن مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة بعدن تعهد بإبرام عقود عمل لمدة ستة أشهر تبدأ من يناير وتنتهي نهاية يونيو 2021، لمحاولة الالتفاف على مرتبات شهري يوليو وأغسطس.