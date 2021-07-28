شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انقطاع خدمة الانترنت السلكي عن أجزاء واسعة من محافظة مأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 يوليه 2021

الخليج 365 ـ مأرب

انقطعت خدمة الانترنت السلكي عن محافظة مأرب، اليوم الأربعاء، 28/تموز/2021، إثر انقطاع كابل ضوئي بمحافظة حضرموت شرق البلاد.



وذكر مصدر في المؤسسة العامة للاتصالات بمحافظة مأرب في تصريحات صحفية، أن انقطاع خدمة الانترنت ناتج عن قطع كابل الألياف من العليب في المكلا بمحافظة حضرموت.

وأشار إلى أن العمل جار لإعادة الخدمة خلال الساعات المقبلة