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انقطاع خدمة الانترنت السلكي عن أجزاء واسعة من محافظة مأرب

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اليمن العربي ـ مأرب 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 يوليه 2021

الخليج 365 ـ مأرب

انقطعت خدمة الانترنت السلكي عن محافظة مأرب، اليوم الأربعاء، 28/تموز/2021،  إثر انقطاع كابل ضوئي بمحافظة حضرموت شرق البلاد.

 

وذكر مصدر في المؤسسة العامة للاتصالات بمحافظة مأرب في تصريحات صحفية، أن انقطاع خدمة الانترنت ناتج عن قطع كابل الألياف من العليب في المكلا بمحافظة حضرموت.

 

وأشار إلى أن العمل جار لإعادة الخدمة خلال الساعات المقبلة

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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