"الصحة" تنتظر وصول أول دفعة من لقاح جونسون الأسبوع المقبل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 يوليه 2021

الخليج 365 ـ متابعات

قالت وزارة الصحة في الحكومة المعترف بها، إن اول شحنة من لقاح جونسون اند جونسون مقدرة بنحو 151 الف جرعة، ستصل البلاد الاسبوع المقبل ضمن حصة اليمن من المعونة الاميركية البالغة 504 الاف جرعة.



يأتي ذلك في حين تصل شحنة اخرى منتصف اغسطس المقبل، تبلغ 360 الف جرعة من لقاح استرازينيكا في اطار المبادرة العالمية "كوفاكس" لمواجهة اثار الجائحة التي حصدت حتى الان ارواح 1374 يمنيا من بين 7027 مصابا.

واعلنت الوزارة اليوم الاربعاء، اطلاق منصتها الإلكترونية، عبر موقعها الرسمي بهدف تسهيل إجراءات طالبي اللقاح ضد فيروس كورونا.

وكشفت الاحصاءات الحكومية حتى الان عن تطعيم 305 الاف شخص خلال جولتي المرحلة الاولى، بينما وصلت المرحلة الثانية الى 15 الف شخص.