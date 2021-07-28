شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 يوليه 2021

الخليج 365 ـ خاص

نشرت السلطات الصحية في اليمن مستجدات فيروس كورونا خلال الساعات الماضية.



وأكدت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا أنه تم تسجيل (5) حالات إصابة مؤكدة:

(3) عدن

(1) حضرموت

(1) مأرب

وأشارت عبر حسابها على موقع تويتر إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالة شفاء أو وفاة لهذا اليوم.

وأوضحت أنه تم إجراء (2619) فحص اليوم.

وبذلك يصبح إجمالي الحالات المؤكدة (7027) منها (1374) وفاة و(4168) تعافي