رئيس مجلس الشورى يعزي في وفاة السفير الدكتور احمد الصياد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

بعث رئيس مجلس الشورى الدكتور احمد عبيد بن دغر، برقية عزاء ومواساة الى أسرة سفير اليمن السابق لدى اليونيسكو الدكتور أحمد الصياد، الذي وافته المنية بعد صراع مع المرض وحياة حافلة بالعطاء والنضال الوطني.



واشاد الدكتور بن دغر في برقيته، الى مناقب الفقيد الوطنية والنضالية، موكداً أن الصياد رحل الى ربه بعد أن ترك لنا سجلًا حافلاً بالمآثر الوطنية، والانتاج الثقافي المتميز، الملتزم لإرادة الأمة، والمعبر عنها، رحل صاحب التجربة الدبلوماسية العريقة والفريدة، مشيراً الى أنه كان بطلًا من أبطال السبعين، ومثقفًا تقدميًا يشار إليه بالبنان، ترك اليمن مضطرًا ودفن خارج تربتها غير مختارًا.

وعبر الدكتور بن دغر، عن صادق العزاء والمواساة لأسرته، وأصدقائه، ومحبيه، والمناضلين الذين شاركوه مجده في السبعين دفاعًا عن الجمهورية وبطلًا من أبطالها، رحم الله الصياد وغفر الله له، وأحسن مأواه، وإنا لله وإنا إليه راجعون