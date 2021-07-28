طائرة مروحية تنقل مرضى عالقين بسبب السيول في المهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

نقلت طائرة مروحية تابعة للمنطقة العسكرية الأولى، أربع حالات مرضية عالقة جراء السيول المتواصلة التي تشهدها منطقة شحيك بوادي المسيلة في محافظة المهرة لتلقي العلاج، وذلك استجابة من محافظ المهرة محمد علي ياسر لمناشدة السلطة المحلية بمديرية المسيلة لنقل المرضى العالقين.



من جانب آخر، قدمت السلطة المحلية بمديرية المسيلة، مواد غذائية للعمال المتطوعين من مناطق مركز بن قرة لفتح طريق عكد التي تعرضت للخراب مؤخرا جراء الأمطار والسيول، وأيضاً تم رفد مركز القلعنة بمسعف طبي، بالإضافة إلى كميات من الأدوية الإسعافية، وسيارة خاصة، وذلك من خلال طريق البادية وصولا إلى منطقة القلعنة، وكذلك رفد مركزي بزون ودحسويس بمواد طبية إسعافية عن طريق منطقة شحيك من خلال المروحية التي نقلت العالقين، وذلك بسبب تفشي بعض الأمراض والأوبئة هناك.

وأشاد مدير عام مديرية المسيلة فضل الدحيمي، وأمين عام المجلس المحلي بالمديرية عبدالرحمن باعباد، ورئيس لجنة التخطيط والتنمية بالمجلس المحلي، ومدير مكتب الصحة والسكان بالمديرية طائع باعباد، بجهود محافظ المهرة والمنطقة العسكرية الأولى وطاقم الطائرة المروحية ومدير مكتب الصحة في المديرية والمسعفين والمرافقين لهم واستجابتهم للمناشدة في نقل المرضى.