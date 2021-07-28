بحث استئناف نشاط الصندوق الدولي للتنمية الزراعية في بلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

بحث وزير الزراعة والري والثروة السمكية سالم السقطري، اليوم، بالعاصمة الايطالية روما مع المديرة الإقليمية لشعبة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا ووسط آسيا وأوروبا بالصندوق الدولي للتنمية الزراعية دينا صالح، العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها لاسيما مشروع تنمية سبل العيش الريفية، وبما يعزز تسهيل استئناف الصندوق لنشاطه في اليمن.



وناقش اللقاء فرص الدعم الممكنة في القطاعين الزراعي والسمكي من أجل مواجهة التحديات العديدة التي تواجها اليمن وفي مقدمتها بناء الصمود لدى الفئات الأكثر ضعفاً ودعم المجتمعات المحلية.

حضر اللقاء، سفيرة اليمن في روما أسمهان الطوقي، ووكيل الوزارة لقطاع الري واستصلاح الأراضي أحمد الزامكي.