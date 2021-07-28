مليشيات الحوثي تقصف بصواريخ الكاتيوشا الأحياء السكنية بالتحيتا جنوبي الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 يوليه 2021

الخليج 365 ـ الحديدة

قصفت مليشيات الحوثي الإرهابية، الأربعاء 28 يوليو/تموز 2021، الأحياء السكنية التابعة لمديرية التحيتا جنوبي الحديدة بالقذائف الصاروخية.



وأفادت مصادر محلية، بأن المليشيات الحوثية أطلقت ثلاثة صواريخ كاتيوشا على الأحياء السكنية الغربية لمركز مدينة التحيتا.

وذكرت المصادر أن القصف الذي شنته المليشيات الإرهابية خلّف حالة من الهلع والرعب في صفوف المدنيين القاطنين في منازلهم، لا سيما النساء والأطفال، ما قد ينذر بنزوح الأهالي من المدينة.

وتعرضت الأحياء السكنية ومنازل المواطنين في المدينة للقصف والاستهداف الحوثي بالقذائف المدفعية في الأيام الماضية، مخلفة دماراً في منازل وممتلكات المواطنين العامة والخاصة