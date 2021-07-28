هيئة رئاسة مجلس النواب تقر مباشرة عمل الأمانة العامة بمدينة سيئون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 يوليه 2021

ناقشت هيئة رئاسة مجلس النواب برئاسة سلطان البركاني اليوم بمدينة سيئون الترتيبات اللازمة لانعقاد المجلس، في أقرب وقت ممكن بما يحقق التئام مؤسسات الدولة وتحمل مسؤولياتها في هذا الظرف الاستثنائي الذي يمر به الوطن.



وأقرت هيئة رئاسة المجلس مباشرة الأمانة العامة لعملها من مدينة سيئون، وأن تعمل هيئة الرئاسة خلال الأسابيع القادمة على توفير كافة الظروف الملائمة للانعقاد.

وطالبت المجتمع الدولي، ومنظمة الأمم المتحدة والمنظمات ذات العلاقة، ومنظمات حقوق الانسان، إلى اتخاذ موقفٍ من الممارسات الحوثية ضد أبناء الشعب اليمني، واستمرارها في عملية الحرب وما نتج عنها من دماء ودمار.

وثمنت هيئة رئاسة المجلس حرص فخامة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي على انعقاد المجلس وممارسته لسلطاته الدستورية في الرقابة والتشريع والارتباط بهموم المواطنين والقضية الوطنية الكبرى المتمثلة بسقوط الانقلاب الحوثي، معربة عن شكرها وتقديرها لأدوار المملكة العربية السعودية في دعم اليمن بمختلف المجالات، ووقوفها معه لمواجهة المشروع السلالي الفارسي.

وعبرت عن تقديرها لأبناء سيئون وقيادتها على الحفاوة والاستقبال وتعاونهم الكامل مع سلطات الدولة المختلفة، واستضافتهم مجلس النواب سابقًا وهيئة رئاسته وأمانته العامة حاليًا.