رئيس مجلس النواب يلتقي قيادات المكتب التنفيذي بوادي وصحراء حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

التقى رئيس مجلس النواب سلطان البركاني وأعضاء هيئة الرئاسة، اليوم بمدينة سيئون بقيادات السلطة المحلية ومدراء المكاتب التنفيذية بوادي وصحراء حضرموت.



وأكد البركاني حرص القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، على استكمال عجلة المشاريع التنموية بحضرموت، مشيرا الى ان ما تحقق لمحافظة حضرموت اليوم، دليل واضح على عمل المؤسسات بوتيرة متسارعة ومهنية.

وحث رئيس المجلس على العمل وفق آليات الدولة والحفاظ على وجودها والتمسك بالنظام والقانون وصولاً الى اليمن الاتحادي الذي ينشده الجميع

كما اكد البركاني، أن مجلس النواب سيبذل كل العون لدعم الجهود التنموية التي تساهم في وضع حلول للمعوقات التي تقف أمام عجلة التنمية التي تشهدها مدينة سيئون.

وأشار الى ان ما يجري اليوم في حضرموت الوادي والصحراء من انجازات كبيرة يجب الحفاظ عليها، والحفاظ على الامن والسلم الاجتماعي، كون سيئون مدينة احتضنت اليمنيين من جميع المحافظات، ويمر عبر مطارها الآلالف إلى الخارج، وجسدت روح الانتماء الوطني الحقيقي.

وقدم وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء تقريرًا موجزًا حول مسار عملية التنمية للمشاريع التي تم إنجازها، وكذا العوائق والصعوبات التي تواجه سير عمل المكتب التنفيذي في حضرموت الوادي والصحراء

كما استعرض عدد من أعضاء المكتب التنفيذي، العديد من القضايا المتعلقة بالخدمات الأساسية، مؤكدين على ضرورة دعم مختلف الجوانب التنموية في المحافظة لما من شأنه تطوير الخدمات الأساسية للمواطنين.