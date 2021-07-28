البركاني يفتتح ويضع حجر أساس عدد من المشاريع بسيئون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

افتتح رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، اليوم، ووضع حجر الأساس لمجموعة من المشاريع الخدمية بمدينة سيئون.



شملت المشاريع، وضع حجر الأساس لمشروع استكمال مبنى جراحة وأمراض القلب بسيئون في مرحلته الأولى وبتمويل محلي بكلفته مليون و100 الف دولار.

كما وضع حجر الأساس، لمشروعي بناء خزان مياه مسلح سعة أربعة آلاف متر مكعب، والخطوط الناقلة للآبار بحقل جثمة بسيئون بتمويل محلي بتكلفة إجمالية تبلغ 865 ألف.

وافتتح البركاني المرحلة الأولى من مشروع مبنى قسم الرقود بهيئة مستشفى سيئون والذي يتسع لـ 160 سريرًا بتمويل محلي.

واطلع خلال زيارته التفقدية، لهيئة مستشفى سيئون على سير العمل في تنفيذ مشروع المستشفى الأكاديمي البالغ تكلفته 3 ملايين دولار بتمويل محلي، مطلعاً خلال زيارته على عمل المركز التخصصي لزراعة الكلى والمسالك البولية ومركز الأطراف الصناعية والعلاج الطبيعي.

حضر الافتتاح ووضع حجر الأساس نائب رئيس المجلسى المهندس محسن باصرة، ووكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام الكثيري.