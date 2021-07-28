رئيس الوزراء يشيد بالدور البريطاني الحريص على إحلال الامن والاستقرار في بلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

أشاد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، بالدور البريطاني الحريص على إحلال الامن والاستقرار في اليمن، وما تبذله من جهود على المستوى الثنائي والدولي وفي مجلس الامن، ودعمها المستمر للحكومة الشرعية باتجاه استعادة الدولة وانهاء معاناة اليمنيين.



ونوه رئيس الوزراء خلال استقباله، اليوم، سفير المملكة المتحدة الصديقة، مايكل آرون، وذلك للتوديع، بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لدى اليمن، بما بذله اثناء فترة عمله من جهود لخدمة العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات .. متمنياً لعلاقات الصداقة اليمنية البريطانية دوام الازدهار، وللسفير آرون التوفيق والنجاح في مهامه العملية القادمة.

وجرى خلال اللقاء، بحث المستجدات على الساحة الوطنية والتحركات الدولية لإحلال السلام في اليمن، وما تواجهه من رفض وتعنت من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية، المستمرة في تصعيدها ضد المدنيين والنازحين والاعيان المدنية في المملكة العربية السعودية، وعرقلتها المستمرة للأمم المتحدة من الوصول الى خزان صافر النفطي.

كما تم مناقشة الدور المعول على المملكة المتحدة في دعم جهود الحكومة اليمنية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وحشد الدعم الدولي لتمكينها من الإيفاء بالتزاماتها وتخفيف معاناة المواطنين، في الجوانب الاقتصادية والإنسانية والخدمية، وجهودها لمحاربة الإرهاب واستعادة الدولة وانهاء الانقلاب.

وعبر السفير البريطاني، عن تقدير ودعم بلاده للحكومة اليمنية الشرعية وجهودها لتخفيف معاناة الشعب اليمني واحلال السلام.. منوها بما حظي به من تعاون ومشاعر طيبة اثناء فترة عمله والتي كان لها الأثر البالغ في أداء مهامه الدبلوماسية لخدمة العلاقات المشتركة خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها اليمن.. متمنياً للشعب اليمني تحقيق كل ما يصبو اليه في الامن والاستقرار.