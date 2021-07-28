وزارة الصحة تجري ترتيبات لاستلام 151 الف جرعة من لقاح كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

تجري وزارة الصحة العامة والسكان ترتيبات لاستقبال 151 الف جرعة جديدة من لقاح كورونا.



وأوضح وكيل الوزارة الدكتور علي الوليدي، في مؤتمر صحفي بعدن، أن الوزارة ستستلم الأسبوع المقبل ١٥١ الف جرعة من لقاح جونسون أند جونسون، من حصة اليمن البالغة ٥٠٤ الاف جرعة، فيما ستصل منتصف أغسطس المقبل ٣٦٠ الف جرعة من لقاح استرازينيكا ستعمل الوزارة على توزيعها على المحافظات بعد الانتهاء من إعداد الادبيات الخاصة بها.

ودشنت الوزارة اليوم، منصتها الإلكترونية رسميا، عبر الموقع الالكتروني للوزارة، بهدف تسهيل إجراءات طالبي لقاح مرض كورونا

وذكر الوليدي ان عدد الراغبين بأخذ اللقاح بلغ ٧٢ الف شخصا حتى اليوم، مشيرا الى أن نسبة التحصين ضد مرض كوفيد19 بجولتيه الأولى بلغ نسبة ٩٦٪، بتحصين ٣٠٥ الاف، فيما سجلت الجولة الثانية نسية ٧٦٪ بتحصين 15 الف شخص.