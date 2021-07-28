شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ حجة يتفقد أبطال الجيش الوطني في جبهات المنطقة العسكرية الخامسة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

تفقد محافظ حجة اللواء الركن عبدالكريم السنيني، اليوم، أبطال الجيش في جبهات القتال بالمنطقة العسكرية الخامسة ومستوى الجاهزية القتالية.



وأشاد المحافظ بالمعنويات العالية التي يتمتع بها أبطال الجيش والانتصارات المتوالية التي يحققونها ضد مليشيا الحوثي الإنقلابية في مختلف الجبهات والميادين.

وأكد المحافظ على أهمية المعركة التي يخوضها أبطال القوات المسلحة ومعهم أحرار اليمن وبدعم وإسناد الأشقاء في تحالف دعم الشرعية دفاعاً عن الهويّة اليمنية والثوابت والمكتسبات الوطنية ضد مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.