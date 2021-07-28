شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش الوطني يصد هجوم لمليشيات الحوثي في باقم بصعدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تمكن الجيش الوطني اليوم الاربعاء بمساندة مدفعية وطيران تحالف دعم الشرعية من صد هجوم عنيف لمليشيا الحوثي الارهابية على مواقع الجيش في منطقة محجر بمديرية باقم بمحافظة صعدة.



وقال مساعد قائد محور ازال العميد علي النجار وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان عناصر من ميليشيا الحوثي الارهابية حاولت الهجوم على مواقع الجيش الوطني في منطقة "المحجر" شمال شرق مديرية باقم، ليتصدى ابطال الجيش الوطني للعناصر المهاجمة.. اسفرت عن مصرع وجرح العديد منهم فيما لاذ البقية بالفرار وتدمير عربات مدرعة واغتنام أسلحة خفيفة ومتوسطة.