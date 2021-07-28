بجاش يلتقي سفير بريطانيا بمناسبة انتهاء فترة عمله

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

استقبل وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفير الدكتور منصور بجاش اليوم السفير البريطاني لدى اليمن مايكل آرون بمناسبة انتهاء فترة عمله.



وخلال اللقاء نوه الدكتور بجاش بجهود السفير البريطاني خلال فترة عمله لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، لافتا الى ما قدمته بلاده من دعم سياسي وانساني لليمن وسعيها للمساهمة في إيجاد حل سلمي للازمة في اليمن.

من جانبه أشاد السفير البريطاني بالتسهيلات التي حظي بها خلال فترة عمله.. مؤكدا ثبات الموقف البريطاني في دعم ومساندة الحكومة والشعب اليمني ووقوفها الى جانب وحدة وسيادة اليمن واستمرارها في بذل الجهود للمساهمة في استعادة الامن والاستقرار في اليمن.