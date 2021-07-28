كسر هجوم واسع لمليشيا الحوثي على مناطق في يافع بأبين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 يوليه 2021

الخليج 365 ـ أبين

صد رجال قبائل منطقة “حَدَق” في يافع، اليوم الأربعاء، هجوما لمليشيا الحوثي الانقلابية في اتجاه مديرية سباح التابعة إدارياً لمحافظة أبين.



وذكرت مصادر عسكرية متطابقة، إن مليشيا الحوثي حاولت التقدم صباح اليوم، إلى منطقة حدق ـ يافع، التابعة إدارياً لمديرية سباح في أبين، إلا أنه تم التصدي لها من قبل أهالي المنطقة بمساندة مسلحين قبليين نازحين من مقاومة آل حميقان.

وبينت المصادر، أن مواجهات عنيفة دارت بين الطرفين، أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 10 حوثيين، في حين لا تزال جثث بعض عناصر المليشيا مرمية في شعاب المنطقة.

وقالت المصادر، إن رجال القبائل استعادوا أسلحة خفيفة وذخائر حية من أيدي المليشيا ، وأجبروا بقية العناصر الحوثية على الإنسحاب إلى أعلى عقبة “حَدَق” المتاخمة لجبال آل حميقان، التابعة لمديرية الزاهر في محافظة البيضاء