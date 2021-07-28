الأرصاد يصدر تحذيرات جديدة من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 يوليه 2021

الخليج 365 ـ خاص

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليمنية نشرته اليومية لأحوال الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الساعات القادمة في مختلف المناطق اليمنية.



وتوقعت النشرة أن تشهد المرتفعات الجبلية طقس غائم جزئياً إلى غائم والفرصة لا تزال مهيئة لهطول امطار متفاوتة الشدة يصاحبها الرعد أحياناً على سلسلة المرتفعات الغربية من صعدة شمالاً وحتى تعز ولحج جنوباً كما قد تشمل الامطار اجزاء من الهضاب الداخلية مع احتمال تشكل الشابورة المائية او الضباب على اجزاء من المنحدرات الجبلية الغربية.

وذكرت النشرة أن المناطق الساحلية سيكون فيها طقس غائم جزئياً إلى غائم،مع إمكانية هطول امطار متفاوتة الشدة على أجزاء من السواحل الجنوبية خاصة سواحل (عدن،ابين ولحج ) ممتدة الى السواحل الغربية والمناطق الداخلية المحاذية لها. كما يحتمل هطول أمطار خفيفة ومتفرقة على أجزاء من السواحل الشرقية والرياح معتدلة السرعة تنشط أحيانا على السواحل الجنوبية والشرقية مثيرة للأتربة والرمال .

وأشارت إلى أن المناطق الصحراوية ستشهد طقس صحو إلى غائم جزئياً مع امكانية تشكل خلايا ركامية يصاحبها هطول امطار متفرقة ، والرياح معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للأتربة والرمال وتصل اقصى سرعة لها 25عقدة.

فيما سيكون الطقس في أرخبيل سقطرى صحو إلى غائم جزئياً، والرياح جنوبية غربية نشطة تصل سرعتها إلى 40عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وعليه فإن المركز الوطني للأرصاد الجوية يحذر :-

1- المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها بعدم التواجد في مجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار حفاظاً على سلامتهم وممتلكاتهم.

2- السائقين في المنحدرات الجبلية الغربية من التدني في مدى الرؤية الأفقية أثناء هطول الأمطار أو بسبب تشكل الضباب ومن الانزلاقات الطينية والصخرية.

3- مرتادي البحر والصيادين حول أرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية والجنوبية وخليج عدن من الرياح الشديدة التي تؤدي إلى اضطراب البحر وارتفاع الموج.