عدن.. البنك المركزي يحذّر المصارف من مخالفة المعايير الدولية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 يوليه 2021

الخليج 365 ـ عدن

حذّر البنك المركزي القطاع المصرفي من أي مخالفات للمعايير الدولية في تعاملاته المالية ومصادرها.



وأكدت قيادة البنك، في اجتماعها مع ممثلي البنوك التجارية والإسلامية في عدن، أنها لن تتردد في تنفيذ واجباتها والتزاماتها تجاه النظام المالي والمصرفي العالمي، وإدراج أسماء البنوك المخالفة في 'القوائم السوداء'.

ودعا نائب رئيس البنك، شكيب حبيشي، إلى ضرورة التزام قطاع المصارف بخطط وتعليمات البنك، بما في ذلك تقديم حساباتها الختامية بعد تصديقها من مدققي الحسابات المعتمدين.

وقال حبيشي إن خطة العمل في المرحلة القادمة ستتضمن عمليات تدقيق شاملة على حسابات البنوك، والتحقق من سلامة الإجراءات وقانونيتها.

بدوره، أكد البنك المركزي إن فرق التفتيش التابعة له واصلت حملة التفتيش لضبط المتلاعبين بأسعار الصرف في مدينة عدن.

ولفت، في بلاغ نشره على موقعه، إلى أن الفرق واصلت مهامها بالتعاون مع نيابة الأموال العامة، وبمساندة وحدات أمنية، وأغلقت عدداً من المحلات والصرافة.

وتهدف الحملة، حسب بيان البنك، إلى ضبط التجاوزات، والمخالفات بالمضاربة بأسعار الصرف، والمتسببين في تدهور قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، وإحالتهم إلى الجهات المختصة