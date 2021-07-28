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اعتراض وتدمير صاروخ بالستي حوثي رابع أطلق باتجاه السعودية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 يوليه 2021

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أعلن التحالف العربي في اليمن ليل الثلاثاء/الأربعاء عن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي رابع باتجاه مدينة جازان السعودية.

 

وأضاف التحالف أن "كفاءة الدفاعات الجوية أحبطت جميع المحاولات العبثية للميليشيا الحوثية الإرهابية"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) عبر حسابها على تويتر.

 

وتابع: "نتخذ إجراءات عملياتية لاستهداف مصادر التهديد بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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