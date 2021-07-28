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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اعتراض وتدمير صاروخ بالستي حوثي رابع أطلق باتجاه السعودية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 يوليه 2021
متابعات_الخليج 365
أعلن التحالف العربي في اليمن ليل الثلاثاء/الأربعاء عن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي رابع باتجاه مدينة جازان السعودية.
وأضاف التحالف أن "كفاءة الدفاعات الجوية أحبطت جميع المحاولات العبثية للميليشيا الحوثية الإرهابية"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) عبر حسابها على تويتر.
وتابع: "نتخذ إجراءات عملياتية لاستهداف مصادر التهديد بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".