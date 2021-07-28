اخبار الخليج / اخبار اليمن

نقابات عمال حضرموت تعلن عن تصعيد نقابي وجماهيري

0 نشر
اليمن العربي - المكـلا 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نقابات عمال حضرموت تعلن عن تصعيد نقابي وجماهيري والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 يوليه 2021

الخليج 365 - المكـلا

عقد المكتب التنفيذي لاتحاد نقابات عمال حضرموت ، اجتماعا استثنائيا برئاسة  الأستاذ عوض سالم باكونه ، رئيس المكتب ،  و بحضور الأمين العام المساعد للاتحاد ، رئيس اتحاد النقابات بمديرية المكلا ، الأستاذ علي عبدالله الحبشي.

 

وكرس الاجتماع الذي حضره عدد من رؤساء فروع النقابات ، واللجان النقابية في مختلف مؤسسات ومرافق وإدارات الدولة بالمحافظة ، لمناقشة آليات التصعيد النقابي والجماهيري الذي دعا الاتحاد لتنفيذه ، تنديدا بحالة الغلاء الفاحش والانهيار المتواصل للعملة المحلية .

 

ولفتت قيادة الاتحاد  في اجتماعها ، إلى أنها ستلجأ للتصعيد بتنفيذ حراكات واعتصامات ، وعصيان مدني، انطلاقا من دورها ورسالتها في الدفاع عن حقوق منتسبيها وخدمة المجتمع عامة.

 

وأقرت تدشين البرنامج التصعيدي ، برفع الأعلام الحمراء على إدارات ومؤسسات الدولة والمركبات ، وإصدار بيان توضيحي للبرنامج التصعيدي.

 

وأكد الاجتماع على ضرورة التركيز على السلم الاجتماعي والأمن الغذائي .. مشددا على أهمية تطوير عمل النقابات وأدائها على الصعد كافة ، وأن ذلك ينبغي أن يشكل الهاجس الأكبر والأولية القصوى لعمل النقابات في المرحلة القادمة ، بما يضمن حماية الموظف وحقوقه والعمل على رفع الجور عنه .

 

ودعا الاجتماع جماهير المحافظة ومنظمات المجتمع المدني  إلى مساندة الاتحاد في تنفيذ البرنامج ، انتصارا لحقوقهم ، وتنديدا بعجز وفساد شرعية الفنادق الذي يتسبب في افقار الشعب وهلاكه.   

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا