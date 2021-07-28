نقابات عمال حضرموت تعلن عن تصعيد نقابي وجماهيري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 يوليه 2021

الخليج 365 - المكـلا

عقد المكتب التنفيذي لاتحاد نقابات عمال حضرموت ، اجتماعا استثنائيا برئاسة الأستاذ عوض سالم باكونه ، رئيس المكتب ، و بحضور الأمين العام المساعد للاتحاد ، رئيس اتحاد النقابات بمديرية المكلا ، الأستاذ علي عبدالله الحبشي.



وكرس الاجتماع الذي حضره عدد من رؤساء فروع النقابات ، واللجان النقابية في مختلف مؤسسات ومرافق وإدارات الدولة بالمحافظة ، لمناقشة آليات التصعيد النقابي والجماهيري الذي دعا الاتحاد لتنفيذه ، تنديدا بحالة الغلاء الفاحش والانهيار المتواصل للعملة المحلية .

ولفتت قيادة الاتحاد في اجتماعها ، إلى أنها ستلجأ للتصعيد بتنفيذ حراكات واعتصامات ، وعصيان مدني، انطلاقا من دورها ورسالتها في الدفاع عن حقوق منتسبيها وخدمة المجتمع عامة.

وأقرت تدشين البرنامج التصعيدي ، برفع الأعلام الحمراء على إدارات ومؤسسات الدولة والمركبات ، وإصدار بيان توضيحي للبرنامج التصعيدي.

وأكد الاجتماع على ضرورة التركيز على السلم الاجتماعي والأمن الغذائي .. مشددا على أهمية تطوير عمل النقابات وأدائها على الصعد كافة ، وأن ذلك ينبغي أن يشكل الهاجس الأكبر والأولية القصوى لعمل النقابات في المرحلة القادمة ، بما يضمن حماية الموظف وحقوقه والعمل على رفع الجور عنه .

ودعا الاجتماع جماهير المحافظة ومنظمات المجتمع المدني إلى مساندة الاتحاد في تنفيذ البرنامج ، انتصارا لحقوقهم ، وتنديدا بعجز وفساد شرعية الفنادق الذي يتسبب في افقار الشعب وهلاكه.