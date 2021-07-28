"غراس التنموية" تختتم مشاريع عيد الأضحى بـ40 مليون في عموم مديريات وادي حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 يوليه 2021

الخليج 365 - تربم

أختتمت مؤسسة غراس التنموية - تريم مشاريع العشر من ذي الحجة والعيد لهذا العام 1442هـ -2021م والمتمثلة في افطارات العشر من ذي الحجة - وتقديم مساعدات مالية للمحتاجين واصحاب الامراض - وتوزيع أضاحي العيد مقدما من عدد من الداعمين في مقدمتهم جمعية الحكمة ومؤسسة صنائع المعروف بالمكلا وفاعلين الخير بكلفة إجمالية بلغت نحو 40 مليون ريال يمني .



وقد استهدفت المشاريع الاسر الفقيرة والايتام وذي الإعاقة الذهنية ، استفادت منها قرابة ( 20,000 ) الف أسره من أسر مديريات الوادي والصحراء حضرموت في ظل أوضاع اقتصادية وإنسانية صعبة تمر بها البلاد إذ تسعى المؤسسة لسد حاجة المجتمع الماسة في الأمن الغذائي والجوانب الاساسية للحياة المعيشية .

وثمنت إدارة المؤسسة جهود الداعمين وأهل الخير والاحسان والمساهمين في هذه المشاريع الخيرية والإنسانية ولم يترددوا لحظه في التبرع لادخال البهجة والسرور على الاسر الفقيرة والايتام وذوي الإعاقة الذهنية وإضفاء روح المحبة والتكاتف والتعاون المجتمعي سائلين المولى جل وعلا أن يتقبل من الجميع صالح أعمالهم ويبارك لهم في رزقهم .

من جهته عبر المستفيدون عن شكرهم لإدارة المؤسسة على هذه اللفتة الإنسانية الجميلة في تنفيذ هذه المشاريع الخيرية في ظل أوضاع صعبة تمر بها كثير من الأسر