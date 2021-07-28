اختتام حلقة النقاش الخاصة بدور الشباب بنهضة المجتمع في مدينة تريم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 يوليه 2021

الخليج 365 - المكـلا

اختتمت يوم أمس، بمركز منارات للتدريب والاستشارات في مدينة تريم، جلسات الناقش الخاصة بدور الشباب في نهضة المجتمع التي تنضمها جمعية الضياء التنموية بحضور وكيل حضرموت المساعد لشؤن الشباب فهمي عوض باضاوي.



حيث حوت حلقة النقاش ثلاثة محاور امتدت على فترتين وضمت عدد من الشباب، وفي حفل الاختتام اشاد باضاوي الى اهمية مثل هذه المناشط والتي تلامس واقع مجتمعاتنا.

واضاف أن الدور الكبير الذي يقوم به فئة الشباب في التأثير على المجتمعات.