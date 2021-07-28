تعرف على أبرز الإحصائيات العسكرية الخاصة بشؤون وادي حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 يوليه 2021

الخليج 365 - سيئون

بلغ إجمالي حوادث السير خلال النصف الأول من العام الجاري 62 حادث مروريا نتج عنها 31 حالة وفاة و88 إصابة ، فيما بلغت الخسائر المادية لتلك الحوادث 43.040.500 مليون ريال يمني.



وأوضح تقرير رسمي صادر عن إدارة الأمن والشرطة بوادي حضرموت والصحراء ,بأنه تم إصدار 1822 رقم لوحات السيارات ، و2500 رخصة قيادة جديدة ، فيما بلغت الإيرادات المحققة في التراخيص والتوثيق23.607.000 ريال يمني

وأورد التقرير بأنه تم إصدار 4907 بطاقة شخصية ، و494 بطاقة عائلية ، فيما بلغ عدد شهادات الميلاد 6493 شهادة ، و446 شهادة الوفاة.

وتطرق التقرير إلى ما أنجزه فرع مصلحة الهجرة والجوازات عن حركة المسافرين عبر مطار سيئون الدولي و ميناء الوديعة البري من حيث بلغ إجمالي عدد الواصلين 15556 مسافر ، و 17382 مغادر عبر المطار ، في حين وصل عدد الواصلين عبر الوديعة 308547 مسافر و217509 مغادر ، مشيرا إلى إن إجمالي الجوازات التي تم إصدارها بلغ 56072 جواز جديد للمواطنين من مختلف محافظات الجمهورية .

وأفاد التقرير بان شرطة الدوريات وامن الطرق تمكنت من ضبط 19 مركبة مخالفة و54 مطلوب امنيا و 3685 قطعة سلاح .

وفيما يتعلق بالدفاع المدني بين التقرير إخماد 21 حريقا وإجراء 3 عمليات إنقاذ وقدرت الخسائر والإضرار بـ 33.036.000ريال يمني

كما تطرق التقرير إلى نشاط وخدمات عدد من الوحدات الأمنية الأخرى بحسب المهام المناطة والتي تم أدائها على الوجه الأكمل وفقا والخطة الأمنية المعدة.