كلشات يناقش الإشكاليات المتعلقة بالطلاب في لقاءه مع عميد كلية التربية بالمهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 يوليه 2021

الخليج 365 - المهرة

ناقش وكيل محافظة المهرة لشؤون الشباب الأستاذ بدر سالم كلشات، في مكتبه، اليوم، مع عميد كلية التربية الدكتور عادل معيلي والمدير التنفيذي لصندوق التنمية البشرية الدكتور أحمد سعيد جمعان، في لقاءين منفصلين، العوائق والإشكاليات التي تواجه الطلاب.



وفي اللقاء بالمدير التنفيذي لصندوق التنمية البشرية الدكتور أحمد سعيد جمعان، والذي حضره المدير المالي للصندوق الأستاذ عمر نويجع، قدم الدكتور أحمد سعيد جمعان شرحًا عن عمل وخطط الصندوق ودوره في تذليل الصعوبات أمام الطلاب في الفترة الماضية، موضحاً العوائق المادية المتمثلة بفارق صرف العملات مقابل الريال اليمني، وهو الأمر الذي أثر سلباً على أنشطة الصندوق في دعم الطلاب داخل المحافظة وخارجها.

ومن جانبه أكد الوكيل كلشات وقوف السلطة المحلية ممثلة بمعالي المحافظ الأستاذ محمد علي ياسر، إلى جانب دعم الطلاب، ومؤكداً سعيهم لوضع الحلول المناسبة لحل كافة الإشكاليات.

وفي اللقاء الآخر ناقش الوكيل كلشات مع عميد كلية التربية الدكتور عادل معيلي، أسباب عزوف الطلاب عن الالتحاق بالتعليم المنتظم في الكلية في الأعوام الأخيرة.

وتطرق اللقاء إلى إمكانية تقديم السلطة المحلية بالمحافظة الدعم للطلاب المنتظمين في الكلية من توفير سكن وغيرها، في سبيل تخفيف العبء على الطلاب.

وطالب الدكتور معيلي السلطة المحلية بالمحافظة الضغط على وزارة التعليم العالي لتخصص منح دارسية في الخارج للطلاب المتفوقين على مستوى المحافظة، والاهتمام بالمتفوقين القدامى ممن لم يجدوا الفرصة في الحصول على منح دراسية سابقة.