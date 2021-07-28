خفر السواحل ينقذ 4 أشخاص من حوادث غرق بسواحل المكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 يوليه 2021

تمكنت فرق البحث والإنقاذ بقوات خفر السواحل بحضرموت، في اليوم الـ13 من موسم نجم البلدة السياحي، من انقاذ حياة 4 أشخاص من حوادث غرق، في مواقع مختلفة من شواطئ المحافظة.



حيث تمكنت فرق البحث والإنقاذ من إنقاذ شخصين من أبناء مدينة سيئون، إثر تعرضهما لحادث غرق بساحل الستين بمدينة المكلا، كما أنقذت الفرق شاب من أبناء المكلا من الغرق شرق المنصة، وآخر من أبناء محافظة الجوف بساحل شموسة بمديرية بروم ميفع، واكدت فرق البحث والإنقاذ أن جميع الأشخاص الذين تم إنقاذهم بصحة جيدة وحالتهم مستقرة.

وجددت قيادة خفر السواحل بحضرموت دعوتها للمواطنين بأخذ الحيطة والحذر أثناء الاغتسال، والالتزام باللوائح الارشادية التحذيرية، وعدم الاغتسال في الأماكن الخطرة، والالتزام بارتداء سترة النجاة، وتجنب السباحة لمسافات طويلة في اتجاه عمق البحر، وعدم الاغتسال في أماكن تواجد الصخور والمناطق العسكرية